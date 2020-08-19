Георгий Джикия
Фото: Getty Images
Солидный, но пока вряд ли исполнимый трансфер.
«Наполи» интересуется защитником и капитаном «Спартака» Георгием Джикией.
Corriere del Mezzogiorno предполагает, что 26-летнего Джикию рассматривают как потенциальную замену Калиду Кулибали, который может уйти в «Манчестер Сити».
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Несколько дней назад Sport24 уже писал о предложении «Наполи». Сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун заблокировал трансфер по просьбе главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.
- Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» зимой 2017 года.
- Защитник завоевал с клубом два трофея – выиграл чемпионат России и Суперкубок.
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