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В Италии уверены, что «Наполи» хочет заменить Кулибали Джикией

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Георгий Джикия

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Солидный, но пока вряд ли исполнимый трансфер.

«Наполи» интересуется защитником и капитаном «Спартака» Георгием Джикией.

Corriere del Mezzogiorno предполагает, что 26-летнего Джикию рассматривают как потенциальную замену Калиду Кулибали, который может уйти в «Манчестер Сити».

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Несколько дней назад Sport24 уже писал о предложении «Наполи». Сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун заблокировал трансфер по просьбе главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

  • Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» зимой 2017 года.
  • Защитник завоевал с клубом два трофея – выиграл чемпионат России и Суперкубок.

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