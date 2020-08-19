Ходили разговоры, что «Уфа» ляжет под «Спартак» Газизова. А она не легла!

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча третьего тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Вопросы задают журналисты? Для них скажу одну фразу: все они и специалисты говорили про шесть очков. Где эти 6 шесть очков? Уже шесть не получится. Желаю всем также продолжать все освещать. Достаточно ответов? Из уважения к корреспондентам отвечу еще», – приводит слова Евсеева «Чемпионат».

Чемпионат России «У меня есть свое мнение, но я категорически с ним не согласен». Евсеев выдал новый гениальный перл 27/06/2020 В 17:43

По окончании сезона-2019/20 из «Уфы» в «Спартак» перешел генеральный директор Шамиль Газизов.

После этого некоторые болельщики предположили, что теперь «Уфа» обязательно проиграет красно-белым оба матча в РПЛ.

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявлял , что «Спартак» точно возьмет в играх с уфимцами шесть очков.

«При чтении правил не понял, за что фанатов задержали». Юристы – о «Жыве Беларусь» на матче РПЛ

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат России «Шипами в икру. Сбоку, ниже колена». Евсеев вспомнил, как чуть не сломал Гиггза 19/04/2020 В 19:35