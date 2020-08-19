Команде Семака не хватает универсальных бойцов.

«Зенит» в прошлом сезоне заграбастал все титулы на российских просторах. В первых трех турах уже нового сезона «сине-бело-голубые» одержали три победы, и после каждого из матчей сложилось впечатление, что питерцы играют явно не на максимум возможностей.

Подобные ощущения многие фанаты команды Семака испытывали и год назад, однако выступление в Лиге чемпионов расставило все на свои места и наглядно продемонстрировало, что «Зениту» еще рано замахиваться даже на выход из группы. В позапрошлом сезоне Семака ругали за неуверенность и отсутствие четкого плана на игру в матчах Лиги Европы. Годом позже эти минусы команды стали не так заметны, но все равно что-то помешало «Зениту» дожать «Лион» в гостях и справиться с «Бенфикой» в ответном матче.

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Все это говорит об одном – для долгожданного триумфа в главном европейском клубном турнире боссам «Зенита» нужно наконец-то решить проблемы с составом, которые начинают проглядываться даже в играх РПЛ.

Вратари

Эта линия выглядит наиболее сбалансированной во всем составе «сине-бело-голубых». После ухода из клуба Лодыгина питерским фанатам перестали сниться кошмары с многочисленными привозами когда-то подававшего большие надежды кипера. Лунев и Кержаков не отличаются склонностью к чудачествам, несмотря на отсутствие существенного опыта игры в больших турнирах.

Защита

С уходом Ивановича у «Зенита» открылась старая и глубокая рана. Ни Гарай, ни Нету, ни Мевля с Мамманой и Новосельцевым и на долю не являлись столь надежной связкой, как Иванович и Ракицкий. В сезоне-2019/20 питерцы пропустили всего лишь 18 мячей в чемпионате – лучший показатель за последние пять лет. После таких цифр уход сербского защитника представлялся большой проблемой, но руководство нашло классную замену – Деяна Ловрена. Финалист чемпионата мира, победитель АПЛ и обладатель ЛЧ – лучше и не придумаешь. В «Ливерпуле» хорват много ошибался, но в первых матчах за «Зенит» Деян смотрится хорошо. Беспокоит лишь отсутствие достойной подмены ключевым центрбекам.

С флангами обороны в Питере также не все однозначно. 90 минут 36-летнего Жиркова в матче с ЦСКА свидетельствуют о низком уровне конкуренции. На счету Караваева всего две голевые передачи в еврокубках за два сезона в «Зените». Помимо молодого Кругового, только вернувшегося из «Уфы», и вечно травмированного Терентьева, в обойме чемпионов России есть лишь Дуглас Сантос – лучший защитник РПЛ сезона-2019/20 (совместно с Жиго) по данным WhoScored. Фланги обороны питерцам однозначно нужно усиливать. Как бы невероятно это ни звучало, но переход Марио Фернандеса решил бы проблемы «Зенита» на данной позиции. Ведь как говорят Кокорин с Быстровым: «Невозможное возможно». Контракт натурализованного с ЦСКА истекает в 2022 году, поэтому его возможно подписать за разумные деньги. Его надежная игра уже многие годы становится причиной бесконечных слухов об отъезде в Европу, а российский паспорт, пускай и при новом лимите, – очень приятное дополнение.

Марио Фернандес празднует гол в матче Россия – Казахстан Фото: Getty Images

Полузащита

После выздоровления Малкома игра «Зенита» значительно преобразилась. Бразилец избавил команду от скучных и бесконечных забросов на Дзюбу, добавил творческой атакам. Семак несколько раз эксперименитровал с нестандартной для команды схемой 4-3-1-2, когда в центре полузащиты играли Оздоев, Кузяев и Барриос, а Малком занимал позицию под нападающими. Возможно, подобная расстановка – спасение «Зенита» для игр в Лиге чемпионов, когда питерскому клубу приходится много обороняться. В случае, если тренер отдаст предпочтение подобному расположению игроков, то единственной кандидатурой, вызывающей сомнения, останется Кузяев. На это место «Зениту» требуется работоспособный и более универсальный полузащитник. Возможно, стоит присмотреться к Тежи Саванье, который за два последних сезона в Лиге 1 отдал 16 голевых передач, при этом совершая в среднем три отбора за игру.

Тежи Саванье Фото: Getty Images

Нападение

Казалось бы, линия атаки – самое предсказуемое сочетание игроков, ведь есть Дзюба и Азмун, идеальное взаимопонимание которых превратилось в 34 гола этой пары в прошлом сезоне. Однако все грандиозные планы «Зенита» на грядущий еврокубковый сезон могут рухнуть, если иранский форвард все-таки покинет «сине-бело-голубых». Руководство питерцев отпустило Кокорина, а Дриусси не так хорошо ладит с Дзюбой, да и в верховой борьбе ему не сравниться с иранцем. Ригони далеко не центральный нападающий. Найти сейчас кого-то, кто по своему инструментарию будет соизмерим с Азмуном, – либо очень дорого, либо просто не представляется возможным для «Зенита». Единственный вариант – убедить Сердара остаться в команде.

Для РПЛ «Зениту» достаточно и нынешнего состава, но для еврокубков необходимо усиление. Ииначе о чем-то большем, кроме чемпионских хет-триков на домашних просторах, можно забыть надолго.

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