В этом сезоне в РПЛ ввели новые правила, но они снова не удовлетворили Сергея Богдановича.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в очередной раз высказался против лимита на легионеров.

«Я про лимит уже много раз говорил. Лимит – зло. Есть определенный плюс, сколько иностранцев на поле одновременно. Но я противник лимита. И считаю, что он мешает развиваться. Можно вообще играть без легионеров. Но уровень футбола будет другой. Если мы хотим видеть наш футбол сильным в Европе, лимит нужно смягчать.

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Посмотрите заявки европейских клубов. Им лимит не мешает, а помогает. По поводу новых трансферов – вопрос к руководству, а не ко мне. Нам нелегко. Конкуренция большая. Ни в одном матче нам не было легко. Ни в Волгограде, ни в Ростове, ни сегодня. Нельзя говорить об отсутствии конкуренции. У нас есть сложности. Но наше дело – работать», – цитирует Семака Sport24.

С нынешнего сезона в Тинькофф РПЛ изменились правила лимита на легионеров: на поле одновременно могут выйти сколько угодно иностранцев. Однако в заявке иностранных футболистов должно быть не больше восьми от общего числа игроков (25).

«Зенит» – единственный клуб, который выиграл все три стартовых матча в сезоне-2020/21.

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