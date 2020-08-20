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«Мы еще в маленьких штанишках». Боярский нашел место «Зенита» в европейском футболе

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Михаил Боярский

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 43 минут

Михаил Сергеевич самокритичен как никогда.

Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский подвел итоги матча третьего тура РПЛ с ЦСКА и иронично прокомментировал положение любимого клуба в европейском футболе.

«Вот эти разговоры о якобы чемпионате Миллера, «Газпрома»… Я отношусь к этому спокойно. К «Зениту» другого отношения не будет! Мы забрали все регалии, которые можно было забрать. Это, конечно, вызывает зависть и злобу.

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Что же касается самой игры, то «Зенит» был сильнее ЦСКА. Надеюсь, мы идем к третьему чемпионству. Игроки в хорошей форме, и мы не упустим возможность, которая будет предоставлена, снова занять первое место. А пока серьезного конкурента петербургской команде я не вижу.

Но нам пока далеко до европейского футбола. Причина? Общий уровень! Поля в Англии создавались столетиями, так и у нас еще не вырос футбол! Мы еще в маленьких штанишках», – цитирует 70-летнего Боярского Sport24.

  • В сезоне-2019/20 «Зенит» занял последнее место в группе ЛЧ. Соперники, «Лион» и «Лейпциг», дошли до полуфинала.
  • В третьем туре РПЛ сине-бело-голубые обыграли ЦСКА (2:1) и единолично возглавили турнирную таблицу.

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