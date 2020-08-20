Натурально в сельской команде.

В московскую полицию обратилась 21-летняя девушка, работающая в модельной сфере, и сообщила о пропаже 4500 евро. Как стало известно Betonmobile.ru, пострадавшая рассказала, что заселилась в гостиничный номер с молодым человеком, а через несколько дней обнаружила недостачу денег. Девушка увтверждает, что о месте хранения денег знал только ее бойфренд – бывший футболист молодежки «Спартака» и юношеской сборной России Тедом Нтирубуза.

Кто такой этот Нтирубуза?

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Несмотря на нетипичную внешность, Тед родился в Воронеже и свободно говорит на русском языке. «Мой папа из Бурунди – есть такая страна в Центральной Африке, а мама – русская. Вырос в России. Футболом начал заниматься с семи лет, когда бабушка отвела меня в школу «Станкостроителя». в Москву перебрался в 15 лет. Спартаковские селекционеры присмотрели меня на турнире в Новороссийске», – рассказал правый защитник в интервью клубному сайту.

«Я русский парень. Выступаю за юношескую сборную России 1995 года рождения (в итоге сыграл два матча – Eurosport.ru). Сталкивался ли с расизмом? В Академии, естественно, нет. А вот на улице нечасто, но бывало. Пару раз были неприятные случаи и на стадионах».

Уже позднее Нтирубуза интересно отреагировал на решение владельца «Спартака» Леонида Федуна создать Фонд против расизма, ксенофобии и антисемитизма: «Расизм был, есть и будет, этого не изменить. Какие бы меры ни предпринимать, это побороть невозможно. С этим трудно бороться и даже не стоит».

И как лихо он играл за «Спартак»?

В 2011 году красно-белая молодежка с Нтирубузой в составе выиграли турнир в Италии с участием «Ювентуса», «Аталанты» и «Торино». В 2012-м сыграл на турнире, посвященному 90-летию «Спартака» (в соперниках: «Барселона», «Спортинг», «Аталанта», «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Сошо»), причем большинство матчей провел в стартовом составе. Москвичи тогда набрали всего два очка, но даже в матче с каталонцами выглядели достойно – проиграли со счетом 0:1.

Но спустя два года карьера пошла под откос. Тед ушел из академии (подробности неизвестны), и дальше список его клубов превратился в экскурсию по подземелью, и не всегда российскому: «Факел-2», московский «Солярис», армянский «Алашкерт», «Спартак» из Россоши и, наконец, «Новая Усмань» – команда из села под родным Воронежом.

В 2018-м Тед завершил карьеру. Если его вину в краже докажут, то он вполне может возобновить карьеру на той же арене, где еще недавно играли Мамаев и Кокорин.

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