Саша обеспечил семью как минимум на три поколения вперед.

Александр Кокорин забил один мяч на чемпионатах мира и ноль на чемпионатах Европы. Однажды форвард выиграл чемпионат России (75 минут в сезоне-2018/19), но ни разу не становился лучшим страйкером РПЛ, не рубился в групповом этапе Лиги чемпионов и точно не сыграет в еврокубках в ближайшем сезоне. Главный хайлайт его карьеры – 11 месяцев за решеткой, но вряд ли Сашу это сильно беспокоит.

Ниже – все расклады по деньгам, которые Кокорин заработал за 12 лет на профессиональном уровне.

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Как росла зарплата Александра Кокорина?

По данным Sports.ru, за первую половину 2008 года Саша срубил 12 тысяч евро. Ему было 16-17 лет, и в «Динамо» он получал всего пару тысяч в месяц. Затем оклад подняли до 5 тысяч – в итоге за 2008-й у Александра набежало 42 тысячи евро. В начале 2009-го зарплата снова выросла, уже до 15 тысяч евро в месяц. Эти деньги Кокорину начисляли целых два года – плюсуем еще 360 тысяч евро.

В январе 2011-го 19-летний Саша явно выпивал за лимит: месячный оклад скакнул в три с лишним раза и достиг 50 тысяч евро в месяц. Соответственно, за следующие два сезона форвард стал богаче на 1,2 млн евро.

Очередной взлет случился в декабре 2012-го – по новому договору на карту Кокорина падало уже 120 тысяч евро в месяц. Правда, не слишком долго, всего пять месяцев (600 тысяч евро). Потом Александр ушел в «Анжи» и пробыл там около двух месяцев. Дальше – главный шок: за махачкалинцев Саша не сыграл ни разу, но уехал оттуда, став богаче на 660 тысяч евро. По данным «Дождя», у Керимова Кокорин должен был зарабатывать 4 млн евро в год, но смена курса заставила нападающего вернуться в «Динамо».

Впрочем, вряд ли Саша расстроился из-за такого поворота, ведь в Москве ему выписали годовой оклад в 5 млн евро. Получается, он зарабатывал больше 400 тысяч евро в месяц до конца 2013 года, потом весь 2014-й и 2015-й. Прибавляем еще 12 млн евро.

В 2016-м Александр стал игроком «Зенита» и слегка просел по деньгам: если верить рейтингу зарплат на Sports.ru, Кокорин договорился с Питером на 3,3 млн евро. 275 тысяч евро в месяц стабильно плюхались на счет Саши до октября 2018-го. По словам форварда, после конфликта с Паком «Зенит» не заплатил ему ни рубля. То есть суммарно игрок получил в Петербурге около 9 млн евро.

Александр Кокорин Фото: Getty Images

Дальше – «Сочи», но публичной и достоверной информации о доходах Александра в этом великом клубе нет. Есть лишь версия, что он сразу же взял у Ротенберга около 150 тысяч евро (2 млн рублей в месяц) и не участвовал в сокращениях зарплат из-за пандемии.

Наконец, «Спартак» и трехлетний контракт, по которому Кокорин заработает 9 млн евро.

Если сложить все доходы 29-летнего Саши за карьеру, то получится впечатляющая цифра: 24 миллиона евро уже заработаны, 9 – еще впереди. На всякий случай: 33 миллиона евро – это 2,88 млрд рублей по текущему курсу. Неплохие деньги.

Что еще важно?

1. В подсчетах не учитывались подъемные Александра за подписание контрактов – в России эти суммы традиционно не афишируются. По слухам, в 2012-м «Динамо» заплатило Кокорину 1 млн евро, а летом 2013-го Керимов дал Саше 300 млн рублей и не попросил их обратно (это легко может быть выдумкой). Также есть информация про 3 миллиона подъемных от «Зенита» и 2,5 млн от «Спартака», но она никем официально не подтверждается.

2. Премиальные – еще одна теневая зона российского футбола. В каждом клубе разные системы поощрений, но в среднем топы РПЛ платят за победу от 10 до 50 тысяч евро. Подсчитать точный профит Кокорина от премиальных невозможно, но накапало точно больше миллиона евро.

3. Дела форварда не всегда вел отчим – семье много раз помогали агенты. Разумеется, совершенно неизвестно, какими суммами Александр делился с теми, кто его продюсировал. Обычно это 10%, но бывают и фиксированные бонусы за контракт.

4. Возможно, на старте карьеры Кокорину платили в рублях. Из-за колебаний курсов (особенно скачка в 2014 году) некоторые данные могут быть искаженными.

5. Все подсчеты приблизительные – абсолютной точности здесь быть не может.

Но надо понимать: сумма скорее преуменьшена, чем преувеличена. Вполне возможно, Саша уже давно перешагнул через отметку в 3 миллиарда российских рублей и прочитает этот текст с фирменной улыбкой.

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