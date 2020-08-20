Сердар Азмун
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Иранец вписал имя в историю.
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун побил рекорд бывшего игрока сине-бело-голубых Халка.
Азмун оформил дубль в матче третьего тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:1) и набрал 49-е и 50-е результативные очки в составе «Зенита». Иранец достиг этого результата за 58 игр, в которых он забил 36 мячей и отдал 14 голевых передач.
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Азмун достиг этой отметки быстрее всех в истории клуба, побив рекорд бразильца Халка, который набрал 50 результативных очков за 59 матчей.
- «Зенит» – единственный клуб, который выиграл все три стартовых матча в сезоне-2020/21.
- Азмун выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года.
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