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Экс-судья Федотов – о скандале с Широковым: «Со мной он бы так не поступил, обоссался бы»

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Роман Широков

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 5 минут

Жесткая реплика арбитра, который обслуживал матчи Премьер-лиги.

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал атаку Романа Широкова на судью в матче любительского «Московского Кубка Селебрити».

«На месте Данте (прозвище избитого судьи Никиты Данченкова – Eurosport.ru) должен быть я. Чтобы ему въ***ть (врезать) прям там же, на поле. Любительская лига – что хочу, то и делаю. Он бы со мной такого не сделал.

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Во-первых, обоссался бы даже до того, как я вышел их судить. Соответственно, можно было получить на опережение в ***сос (лицо)», – заявил Федотов.

  • Широков – бывший игрок «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и ЦСКА.
  • В составе сборной России Роман становился бронзовым призером Евро-2008.

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