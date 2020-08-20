Поклонник пожелал приобрести носочки девушки.

Жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова Ксения рассказала о поступившем ей предложении от фетишиста. Мужчина написал жене футболиста в директ с просьбой продать поношенные носочки.

«Ксения, вы невероятна, я преклоняюсь перед Вашей красотой. Простите за нестандартную просьбу, тысяча извинений за вопрос, если Вам он не по душе. Возможно ли приобрести носочки, которые Вы поносили?

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Пожалуйста, поймите данную просьбу верно. Фетишизм ведь не от плохого. Представьте, что есть человек, который «готов целовать песок, по которому Вы ходили». Вот я готов. И не вижу ничего плохого в преклонении перед Вашей красотой.

Оплату за носочки могу перевести 100% сразу. Мне для Вас ничего не жалко. Очень надеюсь на положительное решение, заранее огромнейшее спасибо», – написал поклонник Песьяковой в инстаграме.

«Боже, какой ад», – отреагировала на просьбу жена футболиста.

На инстаграм Ксении Песьяковой подписаны 79,4 тысяч фолловеров.

Песьяков выступает за «Ростов» с 2017 года.

Прошлым летом вратарь продлил соглашение с ростовчанами на два года.

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