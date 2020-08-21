РФС наложил трансферный бан на «Динамо»

У клуба долги по зарплате.

РФС запретил московскому «Динамо» регистрировать новых футболистов.

20 августа прошло заседание Палаты РФС по разрешению споров, на котором функционеры рассмотрели заявление футболиста команды Николая Обольского о задолженности по контракту. Клуб обязали выплатить страйкеру компенсацию и докинут проценты за задержку. Как сообщает официальный сайт РФС, на команду наложен «запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры» – «Динамо» вернут право регистрировать новичков после выплаты долга Обольскому.

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Обольский ушел из клуба в июне – его контракт с командой истек.

Николай – воспитанник «Динамо».

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