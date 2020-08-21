Деян Ловрен
Фото: Getty Images
Хорват отомстил за лучшего друга.
Защитник «Зенита» Деян Ловрен признался, что намеренно ударил Серхио Рамоса локтем в матче Хорватии и Испании в 2018-м.
«Намеренно ли я ударил Рамоса за то, что он сделал с Салахом? Да, это возможно. Я не хочу раздувать историю, но Рамос умышленно травмировал моего друга, поэтому пришло время заплатить за то, что он сделал. Мы играли намного лучше «Реала» до травмы Салаха, его уход с поля стал для нас большим ударом – они стали доминировать в матче.
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Реакция Мо? Я не расскажу вам, но он посмеялся. Лука Модрич пытался снять напряжение между нами, но я все же ударил Рамоса локтем и сказал, что теперь мы в расчете», – рассказал хорват в интервью Sada Elbalad.
- Рамос травмировал Салаха в финале Лиги чемпионов-2017/18 в Киеве.
- Ловрен говорит о матче Лиги наций в ноябре 2018-го – тогда Хорватия победила со счетом 3:2.
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