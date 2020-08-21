Экс-игрок «Зенита» еще не дебютировал за московский клуб, но уже получил добро на уход.

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что клуб готов отпустить нападающего Александра Кокорина.

«Слухи не хотел бы комментировать. Готовы ли мы отпустить его в Европу? Если он захочет, то почему нет? У нас с ним по трансферу в Европу были определенные договоренности», – приводит «Чемпионат» ответ функционера на вопрос об интересе к Кокорину со стороны итальянской «Ромы».

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Кокорин пропустил стартовые туры РПЛ из-за проблем со здоровьем.

Александр не раз говорил о желании поиграть в Европе, но к 29 годам выступал только в России.

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