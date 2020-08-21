Сегодня Юрию исполнилось 37.

Бывшая гражданская жена Андрея Аршавина Юлия Барановская рассказала, что в ее окружении есть мужчина, в котором она полностью уверена. Речь идет о Юрии Жиркове.

«Юрка, с днем рождения. С днем рождения, лучший футболист, лучший муж, лучший отец, лучший крестный папа. Лучший друг, который не предает и не бросает – по себе знаю.

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Поскольку играть в футбол ты будешь еще столько же, сколько уже отыграл, желаю тебе одного – крепкого здоровья и без травм. И пусть исполнится твоя мечта – открыть музей. С днем рождения 😘», – написала Барановская в инстаграме.

Супруга Жиркова Инна – одна из лучших подруг Барановской.

21 августа полузащитнику «Зенита» исполнилось 37 лет.

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