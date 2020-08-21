Юрист настаивает, чтобы Роману дали 10 лет тюрьмы.

Александр Островский, адвокат судьи Никиты Данченкова, которого избил Роман Широков, высказался о том, как сторона истца квалифицирует действия бывшего футболиста «Зенита».

«Мы сегодня подали в письменном виде наши объяснения, которые были подготовлены с моим коллегой – адвокатом Артуром Рамазановым. Мы посекундно проанализировали все телодвижения на видео – благо, много видеоматериалов. И пришли к твердому убеждению, что в данном случае квалифицировать действия Широкова следует как покушение покушение на убийство из хулиганских побуждений.

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Потому что иначе как попыткой убийства удар футболиста страшной силы, который, так сказать, может просто голову разбить на части, удар по голове... Слава богу, что наш арбитр смог прикрыться рукой. Мы квалифицировали действия Романа Широкова как покушение на убийство. И также административная ответственность должна быть: за оскорбление и хулиганство.

Статья очень большая и серьезная. 105 статья через 30-ю – покушение на убийство. Реально не может такого быть, но вообще – [наказание] от 20 лет. Реально – это может быть десять, с учетом того, что ранее он не судимый. Хотя у него очень плохой послужной список в плане хулиганства», – цитирует Островского радио «Москва FM».

Инцидент с Широковым и арбитром Данченковым произошел на любительском «Московском Кубке Селебрити».

Данченкова увезли на скорой, ему наложили несколько швов. Судья написал заявление в полицию.

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