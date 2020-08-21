В Грозном совершили жертвоприношение в честь Ахмата Кадырова, мясо раздали сотрудникам «Ахмат-Арены»

Мероприятие организовали в честь приближающейся годовщины со дня рождения первого президента Чечни.

На территории спорткомплекса «Ахмат-Арена» был совершен обряд жертвоприношения в честь годовщины со дня рождения Ахмата Кадырова.

«Сегодня по поручению генерального директора спорткомплекса «Ахмат-Арена» Магомеда Мацуева на территории спорткомплекса провели религиозный обряд жертвоприношения, посвященный приближающейся 69-й годовщине со дня рождения первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.

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Мясо жертвенного животного раздали сотрудникам стадиона. Да примет Всевышний наши добрые деяния и ниспошлет нам свою милость», – говорится в сообщении пресс-службы «Ахмат-Арены».

Ахмат Кадыров родился 23 августа 1951 года. Он отец действующего главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта.

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