Которую сам же и спонсирует.

Али Гаирбеков, родственник Хабиба Нурмагомедова, рассказал о футбольной команде The Eagles из Дагестана – она живет на деньги чемпиона UFC. По словам Али, в ближайшем будущем за клуб на поле может выйти и сам Хабиб.

«Хабиб пока играл только в товарищеских матчах. Он выходил опорным полузащитником и точно не испортил бы картины в официальных встречах. Дай Бог, скоро мы увидим его в составе, и он выступит за The Eagles. Хабиб очень сильно любит футбол, следит за командой, смотрит все матчи, переживает. Пишет и до, и после игр. Он хочет, чтобы его команда занимала не второе или третье, а только лидирующие места. Повторяет, что если он на первом месте, то почему мы должны быть ниже.

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В основном наш коллектив состоит из футболистов-любителей, но есть и профессионалы. У них есть свои дела и игровая карьера в других командах, но, когда есть время, они приходят поиграть за нас. С тем же Сердером Сердеровым давно знакомы. Он мой близкий друг, плюс у него был отпуск. Правда, его свободное время не всегда совпадало с нашими играми в чемпионате, оттого и всего лишь один официальный матч, в котором он нам очень помог.

Игры у нас практически каждую неделю. Хотя регулярных игр чемпионата в прошлом сезоне было больше. В этом, играя раз в две недели, мы проводим товарищеские встречи. И благодаря близким друзьям, которые всегда рядом, совсем скоро получим в свое пользование поле, на котором планируем собираться еще чаще», – сказал Али в интервью Eurosport.ru.

В 2020 году The Eagles пробились в высший дивизион ЛФЛ Дагестана.

Полностью интервью с Гаирбековым читайте по ссылке

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