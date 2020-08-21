Экс-судья Федотов: «Все арбитры против меня. Ну и *** [хрен] с ними, мне ******* [все равно]»

Игорь Федотов
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Федотову безразличны отношения с бывшими коллегами.
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов не боится, что его громкие заявления настроят против него всех остальных отечественных арбитров.
– Вы не боитесь, что весь судейский мир в России будет против вас?
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– Он уже против меня. Мне ******* [все равно]. Ну и *** [хрен] с ними. Я их херачу в своих видеороликах.
– Не помешает ли это вам поработать в какой-то структуре – например, в РФС?
– ***** [Нафиг] мне это надо? Я что, канал открыл, чтобы потом в РФС работать? Там каленым железом надо все выжигать – тогда да, я зайду. Скажу: «Здравствуйте. Ты, ты, ты и еще ты – **** [нафиг]». Я всегда такой был. Поэтому я сейчас и не сужу, – заявил Федотов в программе «Футбольный хейт».
- Федотов дебютировал в РПЛ в качестве главного судьи 11 сентября 2011 года в матче «Спартак-Нальчик» – «Ростов» (0:1).
- В 2018-м Федотов завершил карьеру арбитра.
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