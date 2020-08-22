Просто будни российского футбола – ничего необычного.

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал уход Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива» и политику гендиректора Василия Кикнадзе.

– Как восприняли ситуацию с его отставкой из «Локомотива» и всеми скандалами вокруг нее?

Чемпионат России Кикнадзе – фанатам «Локомотива»: «Не уйду из клуба, а то, что делаете вы, – позор» 08/08/2020 В 14:28

– С большим недоумением. Я тоже могу шутить, как и Мещеряков, но когда так поступают с лучшими футболистами или лучшим тренером – это не дело. Так вести себя нельзя. Кто-то чего-то не понимает. Говорю это не из-за того, что Юрий Палыч – мой друг, чего я не скрывал никогда.

– Что думаете о недавней скандальной встрече гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе с болельщиками клуба?

– Не обсуждаю это.

– Но как отнеслись к его фразе в адрес болельщиков о том, что не они принимают решения и ни с какой точки зрения не могут оказывать влияние на клуб?

– Я очень просто отвечу: футбол, театр и кино для зрителей. Повторю еще раз: футбол для болельщиков. Если они тебе не нужны, иди в другое место. Если не можешь соответствовать этой идее, надо заняться чем-то другим. Вот есть здесь, около метро «Динамо», яма, о которой мы с вами уже говорили. Пусть Вася пойдет ее покопает, – цитируют Степашина «Известия».

«Локомотив» уволил Семина в течение сезона-2019/20 и назначил Марко Николича.

Болельщики поддерживают Семина и устраивают регулярные акции против руководства клуба.

РФС наложил трансферный бан на «Динамо»

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Чемпионат России Семин: «Меня не позвали на вручение медалей РПЛ. Я выиграл 12 матчей, а они – 4» 08/08/2020 В 13:14