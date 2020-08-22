Василий Кикнадзе
Фото: Getty Images
Просто будни российского футбола – ничего необычного.
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал уход Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива» и политику гендиректора Василия Кикнадзе.
– Как восприняли ситуацию с его отставкой из «Локомотива» и всеми скандалами вокруг нее?
Кикнадзе – фанатам «Локомотива»: «Не уйду из клуба, а то, что делаете вы, – позор»
– С большим недоумением. Я тоже могу шутить, как и Мещеряков, но когда так поступают с лучшими футболистами или лучшим тренером – это не дело. Так вести себя нельзя. Кто-то чего-то не понимает. Говорю это не из-за того, что Юрий Палыч – мой друг, чего я не скрывал никогда.
– Что думаете о недавней скандальной встрече гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе с болельщиками клуба?
– Не обсуждаю это.
– Но как отнеслись к его фразе в адрес болельщиков о том, что не они принимают решения и ни с какой точки зрения не могут оказывать влияние на клуб?
– Я очень просто отвечу: футбол, театр и кино для зрителей. Повторю еще раз: футбол для болельщиков. Если они тебе не нужны, иди в другое место. Если не можешь соответствовать этой идее, надо заняться чем-то другим. Вот есть здесь, около метро «Динамо», яма, о которой мы с вами уже говорили. Пусть Вася пойдет ее покопает, – цитируют Степашина «Известия».
- «Локомотив» уволил Семина в течение сезона-2019/20 и назначил Марко Николича.
- Болельщики поддерживают Семина и устраивают регулярные акции против руководства клуба.
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