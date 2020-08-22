Кокорин не уедет в «Рому», а Дзюба – в АПЛ. Русские футболисты не нужны в Европе

Хватит обманывать себя.

Два года назад сборная России вылетела с домашнего ЧМ, а на Eurosport вышел текст с крайне оптимистичным заголовком: «Эта команда круче, чем в 2008-м. 5 игроков, которые уедут в Европу вместо Федора Смолова». Тогда казалось, что на четвертьфиналистов будет сумасшедший спрос – парни здорово отработали на ЧМ и заслужили шанс в топовых лигах.

Из того шорт-листа с РПЛ попрощался только Александр Головин. Остальные герои ЧМ остались дома: Акинфеев завершил карьеру в сборной из-за колена, Кутепов мгновенно вернулся на уровень «Спартака», а россиянин Фернандес сохранил верность ЦСКА. Пятый в списке – Кузяев: он уже три недели ищет варианты за границей, но его хотят только в Турции. «Валенсия» и «Хоффенхайм», которые якобы интересовались полузащитником, внезапно куда-то испарились.

Чемпионат России Ловрен: «Дзюба пытается говорить на английском, но делает это ужасно» 18/08/2020 В 19:24

Пора признать: российские футболисты катастрофически невостребованы в Европе. Дзюбу вроде бы приглашали в АПЛ, но какие-то варианты («Кардифф») брезгливо отмел он сам, а какие-то («шпоры») забанило питерское руководство. Кокорину не помогли даже связи с Виллаш-Боашем: Александр настолько не котируется в нормальных лигах, что агенты сами ходили по клубам и рассказывали про Сашу. Ответ боссов был одинаковым: «Нет, спасибо».

Джикия и «Наполи» – та же история. Появился микрослух про Италию, а за ним – гробовая тишина. Точно так же и с Чаловым: сначала Федю не отпустили в «Кристал Пэлас», а потом страйкер сник. Теперь его тяжело пристроить за вменяемые деньги – проще оставить в ЦСКА.

Отъезд российских игроков превратился в абсолютно невыполнимую миссию. Даже ситуация с Головиным не такая однозначная. Молодой, универсальный и прогрессирующий футболист оказался всего лишь в «Монако» – клубе, который принадлежит русскому бизнесмену, играет в пятом по силе чемпионате и даже там не проходит в зону ЛЧ.

Другой жуткий пример – Федя Смолов. Дважды лучший снайпер РПЛ сгонял к испанским аутсайдерам, заковырял два мяча в 14 играх и оказался недостоин выкупа. Черышев тоже на грани: «Валенсия» в страшном финансовом кризисе, а сам Денис опять лечится – короче, долгожданный приезд в Россию вполне реалистичен.

РПЛ окончательно превратилась в золотую клетку. Сами футболисты сомневаются, а стоит ли вообще рисковать: да, там полные стадионы, зато здесь платят в два-три раза больше и не нужно никуда дергаться. В Европе русских воспринимают аналогично – как сытых котов, которых трудно выманить, впечатлить и замотивировать.

«Ну, если там не пойдет, всегда можно вернуться в Россию», – так рассуждают иконы РПЛ, когда у них спрашивают, согласились бы они на понижение зарплаты ради игры в топ-лиге. С таким мышлением их туда просто не зовут: зачем приглашать, если разумнее взять кого-то заряженного? Кого-то, кто отлично понимает, что резервного пути нет: надо либо разрывать в Европе, либо зарабатывать копейки у себя в Бельгии, Словакии или Норвегии.

Сегодняшняя РПЛ – всего лишь чемпионат лицемеров. На словах каждый готов сорваться ради детской мечты и крутейшей атмосферы, но на самом деле все решают нюансы. А какая зарплата? А будут ли подъемные? А не станет ли скучно в маленьком городе? А почему такие мелкие премиальные? А есть ли хоть какие-нибудь еврокубки? А отпустят ли домой на выходные?

РПЛ полностью самоизолировалась. Русских в АПЛ не было уже семь лет. В Бундеслиге – еще дольше. Про Серию А лучше не вспоминать. Остались только Испания и Франция, но и там все в пределах математической погрешности. Именно поэтому каждая псевдоновость об интересе очередного «Наполи» или «Ромы» к условному Кокорину вызывает лишь грустную улыбку.

Такие инсайды лучше просто не читать, чтобы не расстраиваться и не вспоминать времена, когда Аршавин вколачивал за «Арсенал», Павлюченко прорывался в основу «Тоттенхэма», а Погребняк высаживался в Германии. Это было не так давно, чуть больше десяти лет назад, но с тех пор все изменилось.

Европейские скауты элементарно перестали следить за перегретой лигой, в которой принято платить за паспорт, а не за скиллы. И правильно сделали.

Еще парочка текстов, подтверждающих, что Кокорин никуда не уедет:

Сколько Кокорин заработал за карьеру? Он уже давно миллиардер

Кокорин – легенда и символ РПЛ. «Спартак» подписал парня без характера

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат России Bobsoccer: дебют Кокорина в «Спартаке» откладывается до 5-го тура 17/08/2020 В 14:33