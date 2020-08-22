Рикардо Жезус – о карьере в России, Сергее Игнашевиче, Викторе Файзулине и другом.

Бывший форвард ЦСКА и «Спартака» из Нальчика Рикардо Жезус вспомнил русский этап карьеры.

– Тебе предлагали играть за сборную России?

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– Мне никогда не предлагали играть за сборную. С кем бы я хотел поиграть из вашей сборной? Я знаю Дзюбу и Головина. Они крутые футболисты. Наверное, больше с Сашей. Но вообще у меня всегда была мечта – поиграть с феноменом Роналдо.

Сейчас я мало слежу за футболом. В Бразилии очень много говорят о чемпионате России, когда идет Лига чемпионов. Ваша страна для нас – олицетворение мировой силы. В Бразилии очень уважают Владимира Путина.

– Лучшие футболисты, с которыми ты играл в России?

– Один из лучших футболистов, с кем я играл в России, был Сергей Игнашевич. Он всегда сконцентрирован на работе. А второй – это Виктор Файзулин. Он всегда поражал меня своей техникой и передачами.

– Почему у тебя не получилось заиграть в ЦСКА?

– У меня было мало игрового времени и практики. Сложно конкурировать с Жо и Вагнером. Это были лучшие бомбардиры чемпионата. В первые два года я еще мог поцепляться за место в составе. Но уже после нескольких аренд я не мог вернуться. Мой контракт с ЦСКА истек в 2014 году. Сейчас я вне футбола, поэтому вернуться в Москву как игрок я не смогу, – сказал Жезус в интервью журналисту Анару Ибрагимову.

Жезус забил 7 мячей в 37 матчах за «Нальчик» (2007 + аренда в 2010-м) и 2 – в 19 играх ЦСКА (2008-14).

Последним клубом Жезуса был «Томбенсе», который футболист покинул в апреле 2019 года.

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