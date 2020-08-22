Маскот «Урала» выпал из люльки мотоцикла перед матчем с «Краснодаром»

Похоже, за маской скрывается талантливый каскадер.

«Урал» обыграл «Краснодар» в матче четвертого тура чемпионата России по футболу – 1:0.

Самый яркий момент игры случился до его начала – маскот домашней команды выехал поприветствовать фанатов в люльке мотоцикла. Без происшествий не обошлось – водитель совершил резкий маневр, и Шмель вывалился из транспортного средства. Судя по картинности падения, все было спланировано, но, на всякий случай, пожелаем здоровья.

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«Урал» – мастер околофутбольного безумия. Клубу принадлежит легендарный перфоманс с маскотами в костюмах майонеза.

Клуб занимает девятую строчку, «быки» идут на пятом месте.

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