Кирилл Набабкин
Фото: Getty Images
Игрок выбыл на очень долгий срок.
Стали известны результаты углубленного обследования колена защитника ЦСКА Кирилла Набабкина.
Футболист получил травму в матче с «Зенитом» 19 августа, но точный характер повреждения удалось определить только сейчас. Как сообщает официальный сайт армейцев, у защитника диагностирован разрыв передней крестообразной связки – точные сроки восстановления не называются, но счет пойдет на месяцы. Как правило, на восстановление от подобной травмы уходит от полугода.
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- 33-летний Набабкин выступает за ЦСКА с 2009 года.
- Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2021-го.
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