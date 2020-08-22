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Защитник ЦСКА Набабкин порвал крестообразную связку колена и выбыл не меньше чем на полгода

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Кирилл Набабкин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 11 минут

Игрок выбыл на очень долгий срок.

Стали известны результаты углубленного обследования колена защитника ЦСКА Кирилла Набабкина.

Футболист получил травму в матче с «Зенитом» 19 августа, но точный характер повреждения удалось определить только сейчас. Как сообщает официальный сайт армейцев, у защитника диагностирован разрыв передней крестообразной связки – точные сроки восстановления не называются, но счет пойдет на месяцы. Как правило, на восстановление от подобной травмы уходит от полугода.

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  • 33-летний Набабкин выступает за ЦСКА с 2009 года.
  • Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2021-го.

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