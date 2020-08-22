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Бикфалви пошел по стопам Дзюбы с Азмуном и сымитировал секс с сотрудником «Урала»

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«Урал»

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 23 минут

В чемпионате России новая мода.

«Урал» обыграл «Краснодар» в матче четвертого тура чемпионата России по футболу – 1:0.

После игры хозяева бурно праздновали победу. Румынский полузащитник Эрик Бикфалви настолько обрадовался, что повторил выходку Артема Дзюбы из чемпионской раздевалки «Зенита» – сымитировал половой акт. В роли Азмуна выступил сотрудник клуба.

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  • Единственный гол в матче забил Вячеслав Подберезкин на 3-й минуте.
  • «Урал» занимает девятую строчку, «быки» идут на пятом месте.

Дзюба и Азмун не первые, кто сымитировал половой акт в раздевалке. Год назад это сделали юниоры «МЮ»

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15/07/2020 В 16:48
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