«Урал»
Фото: Instagram
В чемпионате России новая мода.
«Урал» обыграл «Краснодар» в матче четвертого тура чемпионата России по футболу – 1:0.
После игры хозяева бурно праздновали победу. Румынский полузащитник Эрик Бикфалви настолько обрадовался, что повторил выходку Артема Дзюбы из чемпионской раздевалки «Зенита» – сымитировал половой акт. В роли Азмуна выступил сотрудник клуба.
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- Единственный гол в матче забил Вячеслав Подберезкин на 3-й минуте.
- «Урал» занимает девятую строчку, «быки» идут на пятом месте.
Дзюба и Азмун не первые, кто сымитировал половой акт в раздевалке. Год назад это сделали юниоры «МЮ»
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15/07/2020 В 16:48