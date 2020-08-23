Лучшего молодого игрока чемпионата России фактически выгнали из клуба.

Бывший селекционер «Локомотива» Виктор Тищенко поделился подробностями ухода полузащитника Хвичи Кварацхелии из клуба.

«Сначала Кварацхелию отдали в «Локомотив» бесплатно. Даже зарплату ему платил его агент. Потом его хотели еще на год оставить на тех же условиях – лишь бы работал с Семиным. Но новое руководство, видимо, подумало что-то нехорошее, и к Хвиче обратился Лосюк: предложил подписать новый контракт за спиной Семина и агентов. Хвича отказался и услышал: «Тогда бери сумку, и чтоб утром тебя не было».

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В клубе пошли разговоры: «Ничего страшного. У нас и в молодежке такие есть». А таких не было. Не только в «Локомотиве». Мне Владимир Гуцаев говорил: «В Грузии лет сорок не рождалось таких талантов, как Хвича», – цитирует Тищенко «Матч ТВ».

После ухода из «Локо» 19-летний Хвича стал игроком «Рубина».

По итогам сезона-2019/20 футболист был признан лучшим молодым игроком чемпионата.

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