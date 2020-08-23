Руководство команды считает, что в игре с «Ростовом» арбитры намеренно принимали решения в пользу соперника.

Председатель совета директоров «Уфы» пригрозил снятием команды с розыгрыша чемпионата России после поражения в игре с «Ростовом» – 0:1.

«Если мы дальше будем играть в такие игры, как сегодня играл Вилков, мы проиграем всю Россию. Мы просто потеряем детей, которые не захотят заниматься футболом, потому что они видят, что происходит на поле. Сегодня мы играли не вдесятером против 11, а вдесятером против 15 – соперников и всей судейской бригады.

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То, как работал Вилков – отвратительно. Это в разы хуже, чем Казарцев на матче «Спартак» – «Сочи». Требуем, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства. Его судейство было предвзятым. Сегодня собираемся футбольным клубом и будем обсуждать возможность снятия с чемпионата, если будет хотя бы еще одна такая игра», – цитирует функционера «СЭ».

Хозяева играли в меньшинстве после удаления Вячеслава Кротова на 39-й минуте.

Единственный мяч гостей забил Кенто Хасимото на 79-й минуте.

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