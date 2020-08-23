Похоже, в это трансферное окно лидер «Локомотива» никуда не уедет.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук получил травму в первом тайме матча 4-го тура чемпионата России против «Спартака».

Алексей неудачно вступил в борьбу с соперником и упал на газон, держась за заднюю поверхность бедра. На 37-й минуте он был заменен. Степень повреждения Миранчука на настоящий момент неизвестна, но обычно восстановление от таких травм занимает три-четыре недели.

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В начале дерби Алексей отметился голевой передачей на Мурило Серкейру. В трех предыдущих турах он забил мяча.

Интерес к Миранчуку проявляют «Милан», «Аталанта» и «Рома». «Локомотив» просил за Алексея 20 млн евро.

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