У железнодорожников серьезные кадровые проблемы в полузащите.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил о травмах Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука после матча четвертого тура РПЛ против «Спартака».

«Что с Бариновым и Миранчуком? Точного пока ничего нет, но у одного надрыв, а у другого подозрение на серьезную травму. Посмотрим, завтра будет понятно. Гематома сойдет немножко, будет обследование», – цитирует функционера Sport24.

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Оба футболиста выбыли при счете 1:0 в пользу «Локомотива». В итоге победил «Спартак» (2:1).

Красно-белые занимают вторую строчку, железнодорожники – четвертую.

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