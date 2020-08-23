Дмитрий Баринов
Фото: Getty Images
У железнодорожников серьезные кадровые проблемы в полузащите.
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил о травмах Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука после матча четвертого тура РПЛ против «Спартака».
«Что с Бариновым и Миранчуком? Точного пока ничего нет, но у одного надрыв, а у другого подозрение на серьезную травму. Посмотрим, завтра будет понятно. Гематома сойдет немножко, будет обследование», – цитирует функционера Sport24.
Алексей Миранчук получил травму в дерби против «Спартака»
- Оба футболиста выбыли при счете 1:0 в пользу «Локомотива». В итоге победил «Спартак» (2:1).
- Красно-белые занимают вторую строчку, железнодорожники – четвертую.
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