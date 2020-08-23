План Тедеско на дерби развалился к 10-й минуте. Но Доменико подстроился и разбил «Локомотив»

Как «Спартак» взлетел на вторую строчку.

Яркий Тедеско против скромного Николича – контраст дня в российском футболе. Он отразился и на игре: «Локомотив» буднично открыл счет, а «Спартак» на эмоциях выгрызал победу под финальный свисток. А еще этот контраст отразился на тактике. Если Тедеско не уставал корректировать стратегию, то Николич ленился ему отвечать.

Главное: Тедеско хотел защищаться, а пришлось атаковать

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«Спартак» влетел в игру с защитной схемой 5-3-2. Айртон и Зобнин отыгрывали между первой и средней линией. Понсе и Ларссон – они играли впереди – почти не прессинговали центрдефов «Локомотива», а Бакаев и вовсе опускался в полузащиту.

Очертания 5-3-2 от «Спартака» Фото: Other Agency

До гола Мурило красно-белые играли осмотрительно и были готовы отдать владение. К 10-й минуте «Спартак» продержал мяч лишь 35% времени и нахватал четыре касания в финальной трети. Все это подтверждает: Тедеско был готов катать от обороны и ловить «Локо» в быстрых атаках. Легкая передняя линия с Ларссоном, Бакаевым и Понсе должна была в этом помочь.

Но ранний гол «Локомотива» прибил этот план – «Спартак» должен был помчать в атаку. Тедеско тут же включил обновленную тактику. На мяче его команда выкатила 3-2-5 – схему с широким фронтом атаки, где у красно-белых было по игроку на каждом горизонтальном участке.

Атакующая расстановка «Спартака». В этом эпизоде Крал сместился к флангу, но это не меняет общей системы Фото: Other Agency

От таких сетапов удобно отбиваться с тремя центрдефами. Но Николич отказался от такого подхода. Он оставил «Локомотив» с 4-4-2 без мяча. Марко рисковал: «Спартак» получал численное преимущество – ситуацию четыре-в-пять в финальной трети. «Локо» компенсировал это плотным расположением средней линии к первой. Так у гостей получался крепкий защитный блок 4-4.

«Спартак» долго не мог его взломать. Причина – в пассивности форвардов. Бакаев еще бодался, а вот Ларссон и Понсе должны были выдать больше черновой работы: открываться под передачи, отрываться от опекунов, смещаться в среднюю линию и таскать мяч. Но до перерыва они спали. На этом отрезке аргентинец и швед набили 15 и 12 касаний соответственно – это худший результат среди полевых «Спартака». Как итог – три из четырех ударов красно-белых после гола Мурило прилетели с дальней дистанции. Не было короткого розыгрыша – не было и доступа в штрафную.

После перерыва стало легче. Ларссон, например, зацепил уже 21 касание и ввалил первый гол «Спартака». Он пришел как раз из нужного забегания: Джордан в секунду улетел от Мурило, который решил расплатиться за слишком легкий первый гол.

Параллельным курсом Тедеско реформировал защиту. «Спартак» отказался от аккуратной 5-3-2 и перешел на агрессию в 4-4-2. Передняя линия уже не оглядывалась на Крыховяка – с первым пасом «Локо» она летела на Чорлуку с Мурило. Как итог, все 5 попыток отбора, которые «Спартак» набил на чужой половине, пришли после 10-й минуты – то есть с переходом на интенсивный прессинг.

Новая защитная схема «Спартака». С ней команда Тедеско перешла на интенсивный прессинг Фото: Other Agency

Тедеско показал тактическую гибкость. Он выловил ранний гол – и тут же перестроил «Спартак» на план Б. Николич оказался неготовым так резко реагировать на ход игры. Его «Локо» неплохо отбивался до конца первого тайма, но распался после перерыва и ничего не показал в ответ.

Детали: Два гола с навесов – и две системные ошибки

Гол Мурило, который вскрыл и развернул игру, пришел со стандарта. В этом эпизоде Тедеско перемудрил с защитой. Игроки «Спартака» не выполнили требования его системы и пустили легкий мяч.

Система Тедеско строилась вокруг тесной защиты в линию. Мурило открылся перед ней – в зоне рядом с Кралом и Умяровым. Игроки «Спартака» ошиблись взаимно: Крал не потянулся к сопернику, Умяров решил покрыть этот просчет, но выскочил поздно и застрял в полупозиции. Наиль не встретил ни мяч, ни самого Мурило и только закрыл эпизод для Максименко.

Николич пострадал от схожей проблемы. В эпизоде с голом Соболева «Локо» защищался по смешанной системе: Чорлука страховал вратарскую, а его одноклубники привязались к соперникам индивидуально. Из этой диспозиции вышла целая цепочка ошибок:

Эдер забыл про Крала. Тот остался в открытом месте и откинул мяч во вратарскую;

Мурило и Крыховяк проиграли позицию Жиго и Соболеву – те слишком резко выступили вперед, но не залезли в офсайд из-за низкой позиции Чорлуки;

Сам Чорлука не выполнил свою задачу и не переключился, чтобы подстраховать. Итог – убийство ворот Гилерме.

Но это – лишь два момента. В них Николич и Тедеско обменялись ошибками и установили ничью. Всей остальной игрой Доменико перетянул тренерский счет в свою пользу. Итог – «Спартак» в топ-2 РПЛ, а «Локомотив» – только в топ-4.

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