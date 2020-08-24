Александр получил повреждение уже в новом клубе.

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал, при каких обстоятельствах получил травму, которая пока не позволила ему выйти на поле в сезоне-2020/21. Также форвард прокомментировал интерес «Ромы».

«Как здоровье? Все нормально, с каждым днем все лучше, поэтому, надеюсь, в ближайшее время появлюсь с ребятами. Планировал уже сыграть, но не стали рисковать. Что за травма? Ничего страшного, я почувствовал, что у меня был спазм, у меня был плановый медосмотр в «Спартаке». Я прошел его, и оказалось повреждение, а оно лечится две-три недели. Травму я получил в «Спартаке».

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«Рома»? Без комментариев. Тренируюсь ли в общей группе? Я начал тренироваться, но что-то дополнительно индивидуально делаю. «Сочи»? Молодцы, но не скажу, что успеваю следить. Все мысли о восстановлении», – цитирует 29-летнего Кокорина Sport24.

В межсезонье-2020 Кокорин перешел в «Спартак» на правах свободного агента.

Часть сезона-2019/20 он провел в аренде в «Сочи», права на футболиста принадлежали «Зениту».

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