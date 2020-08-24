«Уфа» определенно не располагает привилегиями «Спартака».

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отреагировал на угрозу председателя совета директоров «Уфы» снять команду с чемпионата и его требование проверить на полиграфе судью Михаила Вилкова, который работал на матче четвертого круга чемпионата России против «Ростова».

– Слова главы «Уфы» – это однозначно перебор. Никакого полиграфа Вилков точно проходить не будет! Не вижу для этого никаких оснований. Такие заявления делаются на эмоциях. При этом они безответственны! Ведь клуб – это и болельщики, и люди, которые переживают за команду.

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– Должен ли комитет по этике рассмотреть тогда слова Мурзагулова?

– Я собираюсь в ближайшее время встретиться (либо по видеосвязи поговорить) с акционерами всех клубов РПЛ и провести разъяснительную работу по поводу деятельности судейского комитета, тех изменений, которые сейчас происходят. Заявления главы «Уфы» просто недопустимы! Никакими эмоциями такие слова оправдать нельзя. Я вообще считаю, что в последних турах судьи работают безупречно, – цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Матч «Ростова» и «Уфы» завершился со счетом 1:0 в пользу ростовчан, уфимцы с 39-й минуты играли вдесятером.

После первого тура снять команду с чемпионата пообещал владелец «Спартака» Леонид Федун. Судью матча «Спартак» – «Сочи» Василия Казарцева проверили на детекторе лжи.

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