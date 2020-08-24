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Баринов порвал кресты, Миранчук вернется после паузы на матчи сборной

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Дмитрий Баринов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 27 минут

У Дмитрия все очень серьезно.

«Локомотив» выступил с официальной информацией о состоянии травмированных футболистов – полузащитников Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова, а также защитника Дмитрия Живоглядова.

«Баринов получил тяжелую травму в матче четвертого тура чемпионата России со «Спартаком». Дмитрию диагностирован разрыв крестообразной связки, предстоит операция.

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Алексей Миранчук, получивший повреждение по ходу дерби со «Спартаком», а также Дмитрий Живоглядов, который травмировался на тренировке накануне игры, вернутся в строй во время паузы на матчи сборных. Мы желаем парням скорейшего выздоровления!» – говорится на сайте клуба.

  • Баринов и Миранчук выбыли, когда «Локо» вел у «Спартака» 1:0, в итоге железнодорожники проиграли 1:2.
  • «Спартак» идет в турнирной таблице вторым, «Локомотив» – четвертым.

План Тедеско на дерби развалился к 10-й минуте. Но Доменико подстроился и разбил «Локомотив»

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