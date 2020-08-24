Намечается дерзкий внутрироссийский трансфер.

«Зенит» интересуется атакующим полузащитником ЦСКА Николой Влашичем.

По информации хорватского издания Jutarnji, петербуржцы готовы отдать за 22-летнего футболиста 25 миллионов евро. Также инсайдом на инфоповод отреагировал «Рейтинг Букмекеров», заявив, что «Зенит» действительно раздумывал о покупке Влашича, но установленная ЦСКА цена слишком высока.

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В очном матче третьего круга чемпионата России Влашич забил в ворота «Зенита» и отпраздновал гол очень сдержанно.

Летом 2018-го хорват перешел в ЦСКА на правах аренды, через год армейцы выкупили его у «Эвертона».

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