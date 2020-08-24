В Башкортостане уверены, что в РПЛ работают двойные стандарты.

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал слова главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

«Странно, что глава судейского комитета так реагирует на наши слова. Если бы я был на его месте, хотя бы посмотрел моменты и увидел, что в одинаковых ситуациях решения принимаются не в пользу «Уфы». Если посчитать, что где-то не дали желтую, где-то красную дали, а где-то – нет, в принципе, я бы понял, что это сказалось на результате матча. Конечно, я могу ошибаться.

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Наши болельщики очень лояльные люди. Мальчишки, которые берут автографы у определенных команд, в этот раз их не брали, а кричали «позор». Изучили бы сначала все вопросы. А получается так: «Ах, вы не «Спартак», нельзя вам этого говорить». Так, что ли? Нет, мы будем говорить. У Башкортостана такие же права, как и у Москвы. Мы работаем для наших болельщиков», – цитирует Мурзагулова «Чемпионат».

В первом туре Тинькофф РПЛ-2020/21 состоялся скандальный матч «Спартак» – «Сочи» (2:2), после которого главный судья Василий Казарцев прошел проверку на детекторе лжи.

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