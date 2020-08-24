Возвращение Саши на поле откладывается.

Нападающий Александр Кокорин восстановится от травмы и сможет провести первый матч за «Спартак» не раньше конца сентября.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации. В воскресенье генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов рассказал журналистам, что восстановление Кокорина от полученной травмы велось неправильно, из-за чего затянулось. Представитель руководства «Спартака» отметил, что 22 августа игрок вернулся к работе в общей группе.

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После матча четвертого тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» сам Кокорин сообщил, что не выйдет на поле в двух ближайших встречах перед паузой на игры сборных. «У Кокорина повреждение камбаловидной мышцы. Эта травма не позволит ему сыграть еще в четырех турах», – поделился информацией источник ТАСС.

Из-за травмы Кокорин уже пропустил четыре встречи в РПЛ, в которых «Спартак» сыграл вничью с «Сочи» (2:2) и «Уфой» (1:1), а также обыграл «Ахмат» (2:0) и «Локомотив» (2:1).

«Спартак» объявил о переходе 29-летнего Кокорина 2 августа, он присоединился к красно-белым на правах свободного агента.

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