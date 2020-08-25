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ЦСКА объявил о переходе Фукса и Зайнутдинова

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Бруно Фукс

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
29 минут назад

Армейцы усиливаются перед еврокубками.

ЦСКА объявил о подписании сразу двух футболистов. Из «Интернасьонала» перешел защитник Бруно Фукс, а из «Ростова» – полузащитник Бактиер Зайнутдинов.

21-летний бразилец подписал пятилетнее соглашение и будет играть за красно-синих под третьим номером, его трансфер оценивается в 9,5 млн евро.

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Казахстанский полузащитник также заключил контракт сроком на пять лет.

  • За последние два года Зайнутдинов провел 21 игру за «Ростов», забил четыре мяча и сделал два ассиста.
  • Фукс – победитель престижного молодежного турнира в Тулоне в составе олимпийской сборной Бразилии.

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