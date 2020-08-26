Минус один нападающий – вызовет ли Черчесов Соболева?

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко получил травму в матче пятого тура против «Химок» и пропустит матчи сборной России после первого вызова в национальную команду.

33-летний нападающий был заменен перед перерывом. По информации «Спорт-Экспресса», футболист получил повреждение задней поверхности левого бедра. Восстановление от этой травмы проходит несколько недель – таким образом, Луценко рискует пропустить игры сборной. В этом же уверен тренер тульской команды Сергей Подпалый.

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«Естественно, это потеря. Это наш бомбардир и лидер команды. Жалко, что он получил травму. Какой степени тяжести, будет ясно только завтра-послезавтра, когда он пройдет обследование и доктора все посмотрят. Вдвойне обидная травма, потому что он получил вызов в сборную, первый в карьере. К сожалению, все так получилось. Думаю, Женя сильно расстроен этой ситуацией. Впереди – перерыв, у него будет возможность подлечиться. Но одну-две игры, полагаю, он пропустит», – сказал коуч «Арсенала».

Кроме Луценко, Станислав Черчесов вызвал нападающих Артема Дзюбу, Николая Комличенко и Федора Смолова.

Форвард «Спартака» Александр Соболев со статистикой 2+1 в четырех матчах не попал в заявку из-за конфликта с Дзюбой.

3 сентября сборная России сыграет с Сербией, 6 сентября – с Венгрией. Матчи пройдут в рамках Лиги наций.

Мостовой и Луценко вызваны в сборную России на матчи с Сербией и Венгрией, Соболев – вне заявки

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