Жара в матче «Локо» – «Ахмат»: привоз Гилерме, две красные и неожиданные 3 очка для гостей

Виталий Лисакович отлично вписался в игру железнодорожников, но этого оказалось мало.

«Локомотив» в матче пятого тура чемпионата России уступил на своем поле «Ахмату» – 2:3.

В первом тайме гости неожиданно повели со счетом 2:0: сперва отличился Владимир Ильин, а затем «Ахмат» воспользовался ошибкой Гилерме – голом отметился Артем Тимофеев. Во второй половине «Локо» быстро отквитал один мяч: в отсутствие Алексея Миранчука пенальти реализовал его брат Антон. Однако грозненцы быстро вернули прежнее преимущество – Бернард Бериша конвертировал в гол очередной провал москвичей в обороне.

Чемпионат России Баринов порвал кресты, Миранчук вернется после паузы на матчи сборной 24/08/2020 В 12:42

Железнодорожников хватило еще на один мяч – Гжегож Крыховяк расстрелял Гиорги Шелию ударом в головой с убойного расстояния (отметим, что в обоих голах «Локо» активное участие принял новичок команды Виталий Лисакович). Не помогли хозяевам и два удаления в составе «Ахмата» – красных карточек удостоились Марат Быстров и Антон Швец.

После пяти туров на счету «Локомотива» семь очков, у «Ахмата» – 10.

В прошлом сезоне железнодорожники финишировали на втором месте, грозненцы – на 13-м.

Луценко получил травму сразу после первого вызова в сборную – скорее всего, он пропустит матчи

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат России План Тедеско на дерби развалился к 10-й минуте. Но Доменико подстроился и разбил «Локомотив» 23/08/2020 В 21:37