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У Кучаева 3 гола в пяти турах. Черчесов не вызвал его в сборную

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Константин Кучаев, ЦСКА

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
14 минут назад

На старте чемпионата-2020/21 Константин серьезно прибавил.

ЦСКА в матче пятого тура Тинькофф РПЛ сыграл вничью с «Краснодаром» – 1:1.

Счет в игре на 28-й минуте открыл полузащитник армейцев Константин Кучаев. Это уже третий гол Кучаева за пять туров: ранее он забил по мячу в ворота «Химок» и «Тамбова».

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  • Константин не попал в число футболистов, которых Станислав Черчесов вызвал в сборную России для подготовки к матчам Лиги наций против Сербии и Венгрии.
  • При этом в число полузащитников, вызванных Черчесовым, попал Далер Кузяев – в настоящий момент он находится в статусе свободного агента.

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