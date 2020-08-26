Константин Кучаев, ЦСКА
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На старте чемпионата-2020/21 Константин серьезно прибавил.
ЦСКА в матче пятого тура Тинькофф РПЛ сыграл вничью с «Краснодаром» – 1:1.
Счет в игре на 28-й минуте открыл полузащитник армейцев Константин Кучаев. Это уже третий гол Кучаева за пять туров: ранее он забил по мячу в ворота «Химок» и «Тамбова».
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- Константин не попал в число футболистов, которых Станислав Черчесов вызвал в сборную России для подготовки к матчам Лиги наций против Сербии и Венгрии.
- При этом в число полузащитников, вызванных Черчесовым, попал Далер Кузяев – в настоящий момент он находится в статусе свободного агента.
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