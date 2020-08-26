Бело-голубые – уже четвертые и первыми за 11 месяцев опрокинули королей РПЛ.

Утром в день матча с «Зенитом» к журналистам вышел член совдира «Динамо» Сергей Степашин. «Задача на этот сезон четкая – попадание по итогам чемпионата в еврокубковую зону, выход в финал Кубка страны и в группу Лиги Европы. Все три задачи сформулировал совет директоров, главный тренер Кирилл Новиков и команда прекрасно об этом знают», – отчеканил один из четырех кандидатов в преемники Бориса Ельцина-2000 за несколько часов до игры с действующим чемпионом страны.

Новиков к подобному давлению и изнутри, и со всех сторон уже привык. Более того, он с октября 2019-го только и работает в атмосфере постоянного стресса и в ожидании скорой отставки. Еще до назначения вокруг «Динамо» кружили слухи о Курбане Бердыеве, которые регулярно появляются вместе с большими деньгами в футболе. Тогдашний спортдир Роман Орещук опровергал офферы Бердыеву, но если вдруг они и были, то явно не исчезли с назначением 39-летнего коуча без опыта работы с взрослыми командами.

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Тяжело настраивать футболистов, когда каждый раз приезжаешь в клубный офис и видишь человека, который войдет в раздевалку после твоего первого провала. Именно с таким посылом спортивным директором в «Динамо» назначили Желько Бувача, бывшего помощника Юргена Клоппа в дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле». Он никогда не работал на административных должностях и всегда только тренировал. Вряд ли Бувач в 58 лет внезапно устал от разборов и тактики и переключился на пенсионерскую деятельность в кабинетах.

Но в феврале 2020-го снять Новикова было нельзя – команда только-только воспряла после плохой реализации Дмитрия Хохлова и за два месяца подпрыгнула из зоны вылета на восьмое место. К тому же Кирилл говорил правильные слова про воспитанников, сам вышел из академии бело-голубых и погасил негодование фанатов, что для руководства московского клуба иногда важнее достойных результатов.

На матч с «Зенитом» молодой тренер впервые в сезоне выставил схему с тремя защитниками и разморозил из запаса Тони Шуньича. Хорват не провел на поле ни минуты в РПЛ-2020/21, зато сразу вышел в стартовой тройке. «Сегодня играем в три центральных, учитываем линию атаки «Зенита» – Дзюбу, Азмуна, Малкома, Дриусси. Считаю укрепление обороны логичным решением», – говорил Новиков во флэш-интервью перед игрой.

Артем Дзюба («Зенит»), Тони Шуньич («Динамо» Москва) Фото: Getty Images

Но помимо защиты у него уже была работающая опорная зона, надежная подстраховка от латералей и шустрый Игбун, которого «Зениту» постоянно нужно было держать в поле зрения – иначе убежит, накрутит и забьет. Позади Новиков расположил здоровенных громил (все три центрбека выше 1,90 м), плюс середину обороняли Фомин (1,87 м) и Каборе (1,81 м).

В физике коуч «Динамо» явно видел оберег от забросов на Артема Дзюбу, кроссы на которого совсем не проходили. И это сработало, что признал и Сергей Семак. «Мы не выигрывали ничего наверху, поэтому решили выпустить более быстрых футболистов», – объяснил питерский тренер замену капитана на скоростного Эмилиано Ригони. Столичный клуб вроде бы вышел оборонять нули на табло без претензий на голы, но однозначно рассчитывал на стандарты – верзилами в задней линии нужно было пользоваться при навесах, а у «Зенита» с ними не справился даже опытный Деян Ловрен.

Первое поражение сине-бело-голубых в РПЛ с сентября отвечает сразу на несколько вопросов. Во-первых, «Петербург» так и не научился взламывать автобусы. Было ясно, что вечно подачи на Дзюбу срабатывать не будут, и вот Новиков подарил следующим соперникам Семака работающий рецепт – просто поставьте в оборону парней помясистее да повыше, желательно троих.

Во-вторых, «Зенит» не слишком готов к Лиге чемпионов. Да, главный еврокубок стартует лишь через семь недель, но этих месяцев мужу Анны Сикрет Гарден явно не хватит, чтобы отточить все сценарии против наглухо закрытых команд. Питерцы выйдут из первой корзины и должны действовать с остальными на позиции силы. Что происходит, когда у петербуржцев целый тайм при счете 0:1, мы видели – у Антона Шунина был лишь один хороший сэйв, и не сказать, чтобы он перенапрягся во встрече с лучшей атакой РПЛ.

В-третьих, Малком пока не выглядит главной звездой. Его покупали за 40 миллионов не для голов «Тамбову», «Сочи» или «Уралу». Матч с «Динамо» вышел отличным краш-тестом для бывшего баночника «Барселоны», но когда «Зениту» действительно потребовалось сверхусилие, у бразильца не осталось сил. Два удара Малкома в створ Шунина – это шальной тычок в ближний на 93-й минуте и срезка макушкой в конце первого тайма. Ничего похожего на прошлого суперстара «Зенита» Халка, который сразу начал с волшебства в Премьер-лиге и ЛЧ.

Малком, Артем Дзюба («Зенит»), Шарль Каборе («Динамо» Москва) Фото: Getty Images

И в-четвертых, Кирилл Новиков наконец-то сберег себя от увольнения. Он со средним составом показательно убрал «Зенит», действительно переиграл его по-тренерски. Вся история «Динамо» показывает, что успехов с ними добиваются только те, на кого никто не ставил. Бронзу в 2008-м взял Андрей Кобелев, сохранивший команду в вышке после провала Романцева и Семина. Самый красивый футбол бело-голубым в 2011-м ставил Сергей Силкин, после работавший только в ЛФЛ.

От Новикова пора отстать и дать ему спокойно поработать без больших ожиданий и с радостью от минимальных побед. Он доказал, что давление для него – ерунда, с которым можно справляться, но при доверии очевидно возглавлять команду легче, чем с вечными выступлениями Сергея Степашина по поводу и без.

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