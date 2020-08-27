«Зенит» в крайне ироничной форме поздравил «Динамо» с победой после очного матча пятого тура РПЛ.

Петербуржцы потерпели первое за 11 месяцев поражение в чемпионате России и немного этому огорчились. Встреча получилась жесткой – команды заканчивали матч 10 на 10, и сине-бело-голубые отметили грубую игру соперника. «Сборная России по регби завоевала три очка», – резюмировал англоязычный твиттер «Зенита».