«Зенит» в крайне ироничной форме поздравил «Динамо» с победой после очного матча пятого тура РПЛ.
Петербуржцы потерпели первое за 11 месяцев поражение в чемпионате России и немного этому огорчились. Встреча получилась жесткой – команды заканчивали матч 10 на 10, и сине-бело-голубые отметили грубую игру соперника. «Сборная России по регби завоевала три очка», – резюмировал англоязычный твиттер «Зенита».
Лига наций
Соболев: «В скором времени пообщаемся с Черчесовым и Дзюбой. Прямого конфликта у нас не может быть»
- «Динамо» победило благодаря единственному голу Тони Шуньича – 1:0.
- «Зенит» сохранил лидерство, москвичи на четвертой строчке.
Тренер «Динамо» вынес «Зенит». Вместо Новикова звали помощника Клоппа и Бердыева, а Кирилл идет к ЛЧ
Чемпионат России
У Кучаева 3 гола в пяти турах. Черчесов не вызвал его в сборную
Чемпионат России
Тренер «Динамо» вынес «Зенит». Вместо Новикова звали помощника Клоппа и Бердыева, а Кирилл идет к ЛЧ