Клуб продвинулся в переговорах с московским «Локомотивом», и клубы близки к согласованию стоимости футболиста в районе 14 млн евро. Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, клубу из Бергамо осталось только договориться по условиям сделки с самим Алексеем.