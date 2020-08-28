Итальянская «Аталанта» приблизилась к покупке полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

Клуб продвинулся в переговорах с московским «Локомотивом», и клубы близки к согласованию стоимости футболиста в районе 14 млн евро. Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, клубу из Бергамо осталось только договориться по условиям сделки с самим Алексеем.

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  • В чемпионате России-2020/21 Алексей забил два мяча в двух играх, но получил повреждение в дерби со «Спартаком» 23 августа.
  • «Аталанта» заняла третье место в Серии А-2019/20 и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов.

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