«Я очень счастлив. Сбылась моя мечта – переехать в Европу. Марио Фернандес помог мне принять решение. Мы очень много говорили. Хочу отблагодарить ЦСКА действиями на поле!» – радуется Бруно Фукс трансферу в чемпионат России. 21-летний защитник думает, что перешел в клуб из Лиги чемпионов, где он покажет себя и рванет на повышение в топ-чемпионат, сделает карьеру и заработает на безбедную жизнь. Хотя реалистичнее такие варианты: бразилец либо не приживется и вернется домой, либо продолжит карьеру где-нибудь в Турции или Греции. Похоже, Фернандес не сказал ему, что Россия не совсем Европа, а РПЛ – уже давно склеп, в котором карьеры иностранцев превращаются в перегной.

Покинуть чемпионат России и прогрессировать в 2010-х смогли только Александр Зинченко, Куинси Промес и Аксель Витсель. Зато неудачников, которых считали перспективными, наберется на целую команду. Сейду Думбия скис в «Роме» и мотается по арендам. Кэйсуке Хонда раздражал ленью фанатов «Милана», а теперь доигрывает в Бразилии. Квинси Овусу-Абейе протащило через Эмираты и Грецию. Ахмед Муса – провалился в «Лестере» и плесневеет в Саудовской Аравии. Саломон Рондон был рекордным трансфером «Вест Брома», но, так и не став звездой, улетел в Китай. Роберт Мак всплыл в Турции. Матье Вальбуэна не вернулся на былой уровень после «Динамо» и через два сезона в «Лионе» слинял в Грецию. А еще были Майкон, Умар Ньясс, Кристофер Самба, Эмануэль Эменике, Халк и другие несчастные.

Чемпионат России «Зенит» интересуется Влашичем, ЦСКА требует 25 миллионов евро 24/08/2020 В 14:08

Халк в «Шанхай СИПГ» Фото: Getty Images

Возможно, сами по себе эти иностранцы ленивы, и РПЛ здесь ни при чем? Но то же самое случается с русскими игроками, которые приезжают в Россию из сильных чемпионатов. Иван Саенко шесть лет плотно пахал в чемпионате Германии, но в «Спартаке» сдулся за два года, вырастил пузо и осел в Воронеже. Нойштедтер после трех сезонов в Турции и года в «Динамо» так съехал, что теперь ищет клуб как свободный агент. Виктор Будянский восемь лет боролся за карьеру в Италии, но нескольких месяцев в «Химках» хватило, чтобы завершить карьеру.

Деградация легионеров в РПЛ отражается на рынке. На Transfermarkt видно, как топовые иностранцы, которых покупали за большие деньги, дешевеют с каждым годом. Эмилиано Ригони, стоивший «Зениту» 9 млн евро, с 2017-го подешевел вдвое, потеряв полтора миллиона только а 2020-й. За Эмануэля Мамману питерцы платили 16 млн евро, сейчас он стоит 4,5 мульта с годовой потерей в полтора. Жоау Мариу за год аренды в «Локомотиве» потерял пять миллионов евро стоимости (теперь 13 млн). Малком оценивался в 40 миллионов евро до перехода в «Зенит». Сейчас чемпион России стоит тридцатку.

Конечно, есть игроки, которые дорожают в РПЛ. Но, как правило, это футболисты, которые до переезда в Россию не стоили ничего или не считались будущими звездами: например, Элдор Шомуродов с 750 тысяч евро дошел до 6,5 млн. Дорожают Сердар Азмун (18 млн), Никола Влашич (22 млн), Матиас Норманн (7,5 млн). Но в общем соотношении 60% легионеров чемпионата России в 2020-м подешевели.

Никола Влашич, ЦСКА Фото: Getty Images

Более того, количество иностранцев в РПЛ падает. В одном из самых успешных для России сезонов 2008 года из 421 игрока 215 (51%) приехали из-за рубежа. В сезоне-2020/21 количество легионеров ниже на 20% – 124 иностранца из 408 игроков. Дело не только в лимите на легионеров. В конце нулевых-начале десятых РПФЛ была достойным местом для трамплина в Европу или пенсионного турне для топ-ветеранов. Спустя 12 лет в Россию не едут даже за деньгами – их тут больше нет.

В 2008-м Sports.ru писал о рекордных годовых бюджетах русских клубов. «Зенит» – 120 млн долларов, «Спартак», «Рубин» и «Локомотив» – 70, ЦСКА – 54. В сезоне-2018/19 казна питерцев, по данным Soccer.ru составила 160 млн долларов, красно-белых – 147 млн, «Локо» – 76, ЦСКА – 57. Изменения в бюджетах произошли только у «Спартака» и «Зенита», потому что москвичи достроили стадион, а ресурсы «Питера» практически не ограничены. «Локомотив» и ЦСКА остались на том же уровне, что и 12 лет назад, когда доллар стоил 23-24 рубля – это значит, что их бюджет растет только в рублях, а относительно Европы клубы оказались в десятилетней стагнации.

В нулевых и начале 2010-х чемпионат России реально работал конвейером местных звезды – они уезжали в Европу и становились еще круче. Ивица Олич, Анатолий Тимощук, Виллиан, Мартин Шкртел, Бранислав Иванович, Жо, Неманья Видич, Фернандо Кавенаги, Маркос Рохо – все они ушли на повышение и развивались.

Неманья Видич времен «Манчестер Юнайтед» Фото: Eurosport

«Да, иностранцы деградируют в Премьер-лиге. В первую неделю они работают, как привыкли, а потом начинают сдавать, – описывал ситуацию Андрей Тихонов. – Я общался со многими легионерами. Они говорят, что в Европе все выкладываются на занятиях на 100 процентов. Если футболисты будут хуже тренироваться и играть, то опустятся в низший дивизион, где зарплаты меньше. Я и сам сталкивался с этим: приезжает новичок, прекрасно проявляет себя. А через какое-то время вижу: тут не добежал, здесь не добежал».

Ситуация с легионерами в чемпионате России – лишь симптом болезненного состояния РПЛ. Она менее трагичная, но такая же показательная, как судейские скандалы последних сезонов. Или как неоднозначное взаимодействие команд друг с другом, вроде отношений «Зенита» с «Сочи» и «Оренбургом». Или банкротство профессиональных клубов, вроде «Амкара», «Москвы», «Алании» или «Луча» на фоне коррупционных скандалов. Легионерам не за чем сюда ехать: качественной игры нет, развития карьеры тоже, приоритет в заработке – у игроков с русским паспортом, а не лучшим скиллом. Поэтому и работать на тренировках не за чем.

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