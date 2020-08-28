Весной девушка подала на футболистов в суд – она требовала возмещения ущерба в размере 321 тысячи рублей. Инцидент произошел еще в 2018 году – тогда в ходе конфликта с водителем Ольги Виталием Соловчуком пострадал автомобиль телеведущей. Представители Кокорина заявили, что Александр не трогал ее авто, а Мамаев выразил готовность выплатить требуемую сумму. «Производство по делу в связи с отказом от иска прекратить», – приводит РИА «Новости» решение судьи Анастасии Мироновой. Причина – отказ Ушаковой от требований по иску после возмещения ущерба.