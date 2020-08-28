«Слышал кричалку про «Зенит» от Дзагоева. Этим он и вошел в историю. Лучше бы он хорошо играл в футбол. Ничего у него не получилось. Проходил в перспективных, потом начали рваться мышцы, по-разному вел себя, дерзил. В общем, не состоялся», – заявил Орлов в эфире собственного шоу «ГСО Live».