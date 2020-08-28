Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о полузащитнике ЦСКА Алане Дзагоеве.
«Слышал кричалку про «Зенит» от Дзагоева. Этим он и вошел в историю. Лучше бы он хорошо играл в футбол. Ничего у него не получилось. Проходил в перспективных, потом начали рваться мышцы, по-разному вел себя, дерзил. В общем, не состоялся», – заявил Орлов в эфире собственного шоу «ГСО Live».
Чемпионат России
Дзагоев травмировался в матче с «Химками». С сезона-2018/19 у него лишь 13 игр в старте в РПЛ
- Весной 2013 года Дзагоев, раздавая фанатам автографы, поучаствовал в скандировании кричалки «Раз, два, три – зенитушка, соси».
- В чемпионате России-2020/21 Дзагоев провел два матча и забил один мяч.
Чемпионат России
Орлов: «Не надо натаскивать на то, что это бабушки платят деньги за газ, а потом они идут на «Зенит»
Чемпионат России
Дзагоев травмировался в матче с «Химками». С сезона-2018/19 у него лишь 13 игр в старте в РПЛ