Арбитр Тинькофф РПЛ Алексей Еськов не прошел проверку на полиграфе, сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным источника, в отношении Еськова в скором времени будет проведено дополнительное расследование. Есть вероятность, что к профессиональной судейской деятельности его больше не допустят.
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Казарцев успешно прошел проверку на полиграфе, но его отстранили на неопределенный срок
- Еськов и другой арбитр – Василий Казарцев – были приглашены пройти тест на детекторе лжи после скандального матча «Спартак» – «Сочи» (2:2).
- Сочинцы в той игре забили оба гола с пенальти, второй мяч – после одиннадцатиметрового, который точно не следовало назначать.
- Казарцев работал на игре в качестве главного арбитра, Еськов выступил его видеоассистентом.
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