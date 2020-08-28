Нападающий «Херенвена» Чидера Эджуке официально присоединился к московскому ЦСКА.
Об этом сообщает твиттер армейцев. 22-летний форвард из Нигерии подписал контракт с ЦСКА сроком на четыре сезона.
Чемпионат России
Орлов: «Слышал кричалку про «Зенит» от Дзагоева. Лучше бы он хорошо играл»
Эджуке – пятый новичок ЦСКА в летнее трансферное окно.
- Помимо «Херенвена» Эджуке выступал за «Волеренгу» (Норвегия) и «Гомбе Юнайтед» (Нигерия).
- В Эредивизи-2019/20 Чидера провел 25 матчей, забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи.
- ЦСКА занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ.
Чемпионат России
У Кучаева 3 гола в пяти турах. Черчесов не вызвал его в сборную
Чемпионат России
ЦСКА объявил о переходе Фукса и Зайнутдинова