Нападающий «Херенвена» Чидера Эджуке официально присоединился к московскому ЦСКА.

Об этом сообщает твиттер армейцев. 22-летний форвард из Нигерии подписал контракт с ЦСКА сроком на четыре сезона.

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Эджуке – пятый новичок ЦСКА в летнее трансферное окно.

  • Помимо «Херенвена» Эджуке выступал за «Волеренгу» (Норвегия) и «Гомбе Юнайтед» (Нигерия).
  • В Эредивизи-2019/20 Чидера провел 25 матчей, забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи.
  • ЦСКА занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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