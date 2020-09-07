Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук перешел в итальянскую «Аталанту» и стал одним из немногочисленных русских футболистов, покинувших страну ради европейского опыта.
По этому случаю мы собрали для вас топ-15 трансферов отечественных игроков за границу. Вам остается назвать их, используя в качестве подсказки сумму трансфера и амплуа. Вперед!
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Черышев отказался от перехода в «Краснодар» (Super Deporte)
- Миранчук подписал с «Аталантой» контракт по схеме 4+1.
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