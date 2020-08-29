О трансфере 24-летнего футболиста сообщили авторитетные итальянские журналисты Джанлука Ди Марцио и Фабрицио Романо. По их данным, «Аталанта» заплатит 14,5 миллиона евро, также «Локомотив» получит процент от следующих продаж Миранчука.

Алексей готов подписать с итальянским клубом контракт на пять лет и будет зарабатывать примерно два миллиона евро в год. Клубы уже обмениваются последними документами, скоро о трансфере объявят официально.