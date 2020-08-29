Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук близок к переходу в «Атанланту» – клубы уже согласовали условия перехода.
О трансфере 24-летнего футболиста сообщили авторитетные итальянские журналисты Джанлука Ди Марцио и Фабрицио Романо. По их данным, «Аталанта» заплатит 14,5 миллиона евро, также «Локомотив» получит процент от следующих продаж Миранчука.
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Алексей готов подписать с итальянским клубом контракт на пять лет и будет зарабатывать примерно два миллиона евро в год. Клубы уже обмениваются последними документами, скоро о трансфере объявят официально.
- В чемпионате России-2020/21 Алексей забил два мяча в двух играх, но получил повреждение в дерби со «Спартаком» 23 августа.
- «Аталанта» заняла третье место в Серии А-2019/20 и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов.
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