«Честно говоря, я пока не владею этой информацией. Я владею только той информацией, о которой сообщал РФС на сайте – что я временно отстранен. Никто не говорил о результатах? Я не общался пока. Не могу ничего комментировать, не знаю, о чем речь. Я не читал ничего. Изолировался от потока информации. Будем смотреть за развитием», – цитирует Еськова «РБ-Спорт».