Российский арбитр Алексей Еськов прокомментировал информацию о том, что не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого круга чемпионата «Спартак» – «Сочи».
«Честно говоря, я пока не владею этой информацией. Я владею только той информацией, о которой сообщал РФС на сайте – что я временно отстранен. Никто не говорил о результатах? Я не общался пока. Не могу ничего комментировать, не знаю, о чем речь. Я не читал ничего. Изолировался от потока информации. Будем смотреть за развитием», – цитирует Еськова «РБ-Спорт».
Чемпионат России
«В Ростове играл за картошку». Русский арбитр ФИФА, который работает на стройке
- В матче «Спартака» и «Сочи» Еськов работал на ВАР.
- Игра закончилась со счетом 2:2, оба мяча сочинцы забили с пенальти. В случае со вторым 11-метровым РФС официально признал ошибку арбитров.
- Официальной информации об итогах проверки Еськова не было.
Чемпионат России
Еськов не прошел проверку на полиграфе, его отстранят пожизненно
Чемпионат России
Телеведущая отозвала иск к Кокорину и Мамаеву за разбитый Mercedes