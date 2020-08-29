Российский арбитр Алексей Еськов прокомментировал информацию о том, что не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого круга чемпионата «Спартак» – «Сочи».

«Честно говоря, я пока не владею этой информацией. Я владею только той информацией, о которой сообщал РФС на сайте – что я временно отстранен. Никто не говорил о результатах? Я не общался пока. Не могу ничего комментировать, не знаю, о чем речь. Я не читал ничего. Изолировался от потока информации. Будем смотреть за развитием», – цитирует Еськова «РБ-Спорт».

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  • В матче «Спартака» и «Сочи» Еськов работал на ВАР.
  • Игра закончилась со счетом 2:2, оба мяча сочинцы забили с пенальти. В случае со вторым 11-метровым РФС официально признал ошибку арбитров.
  • Официальной информации об итогах проверки Еськова не было.

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